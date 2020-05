Entidades contestam nomeação de advogado de miliciano para Ministério da Saúde

José Dias/PR O general Eduardo Pazuello, ministro interino da Saúde, indicou nome controverso para a pasta



Grupos de defesa dos Direitos Humanos, políticos de oposição e membros de Associações de Moradores que atuam no Rio de Janeiro fizeram um alerta sobre nomeação de advogado criminalista no posto de assessor especial do Ministério da Saúde. Trata-se de Zoser Plata Bondim Hardman de Araujo.

Ele foi nomeado esta semana pelo ministro Eduardo Pazuello para ocupar o cargo de assessor especial do Ministério da Saúde. Dizem que ele esteve advogando na defesa de banqueiros e principalmente milicianos, paramilitares, que atuam no RJ, como Ricardo Teixeira da Cruz, o Batman, Wallace de Almeida Pires, o Robocop, entre outros.

O Ministério da Saúde está sendo questionado sobre esta polêmica nomeação para saber se o advogado vai permanecer na função.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga