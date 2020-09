Ministra do STF, Cármen Lúcia está com Covid-19

Ela é a 9ª autoridade que compareceu à posse do ministro Luiz Fux na Corte e ficou doente

A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, testou positivo para a Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. Ela é a 9ª autoridade que compareceu à posse do ministro Luiz Fux na Corte, que aconteceu no último dia 10, e ficou doente. A magistrada, que está em sua casa em Minas Gerais, apresentou febre — mas não teve nenhum sintoma mais grave.

Outros infectados no evento

Pelo menos mais oito pessoas que comparecem à posse de Luiz Fux ficam doentes. Entre elas estão o próprio Fux; o presidente da Câmara, Rodrigo Maia; o procurador-geral da República, Augusto Aras; a presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Maria Cristina Peduzzi; os ministros do Superior Tribunal de Justiça Luís Felipe Salomão, Antônio Saldanha Palheiro e Benedito Gonçalves; e o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio.