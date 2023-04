Ministro da Defesa revela interesse de Suécia e Colômbia na compra do cargueiro brasileiro KC-390

Aeronave produzida pela Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. (Embraer) tem atraído o interesse de nações ao redor do mundo, de acordo com José Múcio Monteiro

Tereza Sobreira/Creative Commons KC-390 é o avião cargueiro militar produzido pela Embraer



O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, declarou à Jovem Pan News, nesta quinta-feira, 13, que países têm manifestado um potencial interesse na compra do cargueiro brasileiro KC-390, aeronave produzida pela Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. (Embraer). A fabricante já tem uma parceria com a Força Aérea Brasileira (FAB), que já encomendou 19 aeronaves deste tipo. Portugal, Hungria, Holanda e Áustria também estariam em processo de encomendar a aeronave. As declarações foram dadas na LAAD, a feira internacional de defesa e segurança, realizada no Rio de Janeiro, onde Múcio participou de reuniões bilaterais com representantes de diversos países. As encomendas do KC-390 estiveram na pauta de parte destas reuniões. De acordo com o ministro da Defesa, Colômbia e Suécia teriam interesse no cargueiro. O fato da aeronave ter sido certificada pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) deve abrir portas e negócios.

“Evidentemente que as vendas precisam ser planejadas, estudadas e avaliadas as fontes de financiamento e garantias. Mas o conceito do KC-390 é muito grande em todos os países (…) É o grande sucesso da nossa produção de aviões no Brasil”, declarou Múcio. Como resultado das negociações, Portugal comprou cinco aeronaves, a Hungria duas e a Holanda deve fechar a aquisição de 5 cargueiros.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga