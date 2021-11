Tarcísio de Freitas revela que Bolsonaro pediu para ele disputar eleições, mas só vai se candidatar se tiver ‘segurança’

Ministro da Infraestrutura afirma que vem conversando com o presidente sobre a corrida para o governo do Estado de São Paulo no ano que vem

Edu Andrade/Estadão Conteúdo Tarcísio Freitas, ministro da Infraestrutura do governo Bolsonaro



O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, acompanhou o embarque de 58 mil toneladas de celulose no porto de Santos, em São Paulo, para duas cidades chinesas parceiras do Brasil. Depois de acompanhar o embarque, Tarcísio de Freitas conversou com os jornalistas. Ele confirmou que foi convidado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) a se lançar como candidato ao governo do estado de São Paulo em 2022. Ele disse que as conversas estão em andamento e que precisa de segurança para compor esse desejo do presidente. “Tenho conversado com o presidente Jair Bolsonaro, sim, ele me pediu para pensar, a gente aceitou discutiu o assunto, não tem nenhuma decisão tomada, é uma ainda vou tratar com o presidente. Ele é um cara que vem passando confiança para nós. Cheguei a ler alguma coisa sobre ele estar impondo, ele não está impondo nada, a conversa com ele é muito bacana, é uma orientação. É um cara que quer, obviamente, o melhor do ponto de vista eleitoral para ele, mas também quer o melhor para nós, ele pensa muito no nosso lado pessoal também. Além de ser meu chefe, hoje é um grande amigo que eu tenho. A conversa vai estar acontecendo, a gente vai tentar construir o melhor cenário. A gente precisa ter segurança e, as vezes, essa segurança tem que ser baseada em número, em evidência”, disse.

O ministro ainda anunciou um investimento de R$ 601 milhões no Porto de Santos. As melhorias envolvem as construções de uma nova linha férrea, um píer para atracação de navios e também a ampliação e a modernização do Cais Tecon Santos, um dos mais usados. “Fomos à ilha de Barnabé, abrimos um cais, mais R$ 130 milhões de investimento, e agora na Santos Brasil, mais um cais, 220 metros, R$ 450 milhões de investimento, e um porto que está preparado para operar três navios simultaneamente. Então, o Porto Santos está se modernizando, se preparando para entrar de fato com muita força nas rotas internacionais. Passando para vocês um pouco da impressão que eu tive no Road Show, nos Estados Unidos, Europa e Emirados Árabes: o interesse pelo Porto de Santos é absoluto, é um negócio impressionante, como a turma já está estudando. A gente teve reunião que o assunto foi Santos. Então, a gente está bem animado com esse leilão que vai acontecer”, disse.

Tarcísio de Freitas também comentou as restrições de voos internacionais do Brasil por causa da nova variante do coronavírus identificada na África do Sul. “Olha, a gente tem defendido a abertura, isso não só aqui no Brasil, para aquelas pessoas que estejam com a imunização completa com as vacinas reconhecidas pela OMS, entendo que isso é importante para a economia de todos os países. Diminuição das exigências sanitárias para aqueles com imunização completa e procedimentos mais rígidos do ponto de vista sanitário, maiores restrições, para aqueles que não têm imunização completa. É nessa linha que a gente vai seguindo”, pontuou.

*Com informações do repórter Maicon Mendes