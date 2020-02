Ministro da Infraestrutura prevê relicitação do aeroporto de Viracopos em 2021

Wilson Pedrosa/Estadão Conteúdo Com a crise econômica e a queda na arrecadação, a empresa anunciou em 2017 que iria devolver Viracopos ao governo federal



O novo leilão do Aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo, deve acontecer no início de 2021. A previsão é do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas.

Segundo ele, os últimos estudos para a relicitação devem ser concluídos dentro de três ou quatro meses. “A gente já tem experiência da operação esses anos, sabe o que é ou não necessário. Hoje temos uma visão muito clara, tem muita informação. Muito dado. Estamos apertando o botão agora pra iniciar.”

O ministro afirma que a relicitação segue o que foi previsto no plano judicial de recuperação de Viracopos.

Inaugurado em 1930, o terminal de Campinas foi administrado pela Infraero até 2012, quando passou às mãos da concessionária Aeroportos do Brasil. Foi o primeiro aeroporto de grande porte a ser gerido pela iniciativa privada no país.

Com a crise econômica e a queda na arrecadação, a empresa anunciou em 2017 que iria devolver Viracopos ao governo federal. O processo esbarrou nas normas da concessão e, por isso, a administradora apresentou, em 2018, um pedido de recuperação judicial.

O texto foi aprovado na semana passada pelos credores, o que abriu caminho para o novo leilão.

*Com informação do repórter Vitor Brown