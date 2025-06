Ministro da Saúde da Índia confirma ocorrência de muitas mortes após acidente aéreo

Um Boeing 787 da Air India caiu poucos minutos após decolar de Ahmedabad, no oeste da Índia, nesta quinta-feira (12), enquanto seguia rumo a Londres com 242 pessoas a bordo

Foto: Sam Panthaky / AFP Bombeiros carregam o corpo de uma vítima após a queda do voo 171 da Air India em Ahmedabad



Um avião Boeing 787-8 da companhia Air India, com 242 pessoas a bordo, caiu na manhã desta quinta-feira (12) no estado de Gujarat, na Índia, pouco após decolar. A aeronave, que operava o voo AI-171, tinha como destino o Aeroporto de Gatwick, em Londres. Autoridades locais e internacionais já se manifestaram sobre a tragédia, e o Ministro da Saúde da Índia, Shri Jagat Prakash Nadda, confirmou a ocorrência de “muitas mortes”. O acidente ocorreu nas proximidades do Aeroporto Internacional de Ahmedabad, de onde o avião havia partido. Imagens do local mostram uma densa fumaça preta e os destroços da aeronave em uma área urbana. Segundo informações da polícia local à agência de notícias asiática ANI, o avião atingiu um hostel (alojamento) utilizado por médicos, localizado em uma região movimentada e cercada por residências e hotéis.

O aeroporto de Ahmedabad foi fechado para pousos e decolagens, e equipes de resgate, incluindo bombeiros, policiais e médicos, foram rapidamente mobilizadas para o local. As primeiras imagens mostram um cenário de devastação, com socorristas trabalhando para resgatar vítimas em meio aos escombros. De acordo com informações preliminares, entre 30 e 35 corpos já foram recuperados, mas o estado de saúde das vítimas ainda não foi detalhado.

Investigações

Líderes internacionais expressaram suas condolências. O Primeiro-Ministro do Reino Unido, Keir Starmer, classificou as cenas como “devastadoras” e afirmou que seus pensamentos estão com os passageiros e suas famílias. O Primeiro-Ministro da Índia, Narendra Modi, também se manifestou, declarando que a tragédia é “dolorosa além das palavras” e que está em contato com as autoridades locais para prestar toda a assistência necessária. A lista de passageiros divulgada pela Air India indica que a maioria era de nacionalidade indiana (169), além de 53 britânicos, 7 portugueses e 1 canadense.

Segundo o controle de tráfego aéreo indiano, o piloto, que possuía mais de 8 mil horas de voo, declarou “Mayday” — um pedido de socorro de emergência — logo após a decolagem, quando a aeronave estava a aproximadamente 190 metros de altitude (625 pés). Após o pedido, o contato com a torre foi perdido. A Boeing, fabricante da aeronave, informou estar ciente do ocorrido e que está reunindo informações para colaborar com as investigações. A investigação conjunta deverá envolver autoridades da aviação civil da Índia, do Reino Unido e dos Estados Unidos, onde a Boeing está sediada. Este é o primeiro acidente com perda fatal envolvendo o modelo Boeing 787-8 Dreamliner desde que entrou em operação comercial em 2011.

*Com informações de Fabrizio Neitzke

*Reportagem produzida com auxílio de IA