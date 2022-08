Ministro da Saúde faz apelo para famílias vacinarem crianças contra a paralisia infantil

Apenas 46% do público já recebeu o imunizante, o que põe em risco a erradicação da doença no país

Preocupado com a baixa procura das famílias pela vacina contra a paralisia infantil, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, voltou a fazer o apelo para que as famílias procurem os postos de saúde para garantir a imunização das crianças e evitar que a doença retorne ao Brasil. O Estado da Paraíba tem a menor adesão até agora da atual campanha de multivacinação, iniciada em agosto. Apenas 46% das crianças já tomaram a vacina contra a paralisia infantil. Foi também na Paraíba que foi registrado o último caso da doença no Brasil, em 1989. Entretanto, há risco da doença por causa da baixa procura pela vacina, como aconteceu com o sarampo, que foi reintroduzido no país em 2009 por conta do fato das pessoas se sentirem seguras e não procurarem os postos de saúde para tomar a vacina, como explica o ministro. “A medida que as pessoas se sentem protegidas, elas se esquecem que a proteção vem da prevenção. E, no caso dessas doenças evitáveis por vacina, são as vacinas [que previnem]. Nós não podemos deixar que isso aconteça”, declarou.

O ministro da Saúde ressaltou ainda que, com relação ao sarampo, o Brasil está conseguindo erradicar novamente a doença. Ele lembrou que Goiás, por exemplo, tem apenas 54% das crianças vacinadas até agora e o Rio Grande do Sul, 48,8%, mas que é preciso chegar a pelo menos 90% para garantir segurança às crianças. Ele também lembrou que os imunizantes estão disponíveis nos postos de saúde de todo o país. São quase 40 mil salas de vacinação ao todo. As vacinas disponíveis foram compradas com recursos do Sistema Único de Saúde (SUS). O evento também lembrou que a vacina é a única ferramenta que garante segurança contra as doenças. Os pais devem procurar os postos até o próximo dia 9 de setembro. Além da vacina contra a paralisia infantil, é possível também garantir outras vacinas do calendário de vacinação infantil.

