Ministro da Saúde volta a criticar os movimentos antivacina no Brasil

Marcelo Camargo/Agência Brasil Mandetta acrescentou que o combate a doenças tem de ser feito em inúmeras frentes: vacina, vigilância e ajuda da população



O ministro da Saúde voltou a criticar os movimentos antivacina no Brasil e reiterou a necessidade de investir em atenção primária. Luiz Henrique Mandetta citou o sarampo – que ganhou força, depois da baixa imunização nos últimos anos: “O índice de vacinação nosso, que já foi o melhor do mundo, foi caindo e não precisava ser nenhuma autoridade para dizer que o sarampo iria voltar – e voltou.”

O ministro da saúde confirma a expectativa de que o Brasil poderá ter uma vacina contra a dengue dentro de um ano. De acordo com Luiz Henrique Mandetta, os testes no Instituto Butantan, em São Paulo, entraram na terceira fase: “O nosso Instituto Butantan, um dos orgulhos do Brasil, está a passos largos para a construção da vacina contra dengue.”

Mandetta acrescentou que o combate a doenças tem de ser feito em inúmeras frentes: vacina, vigilância e ajuda da população. Ainda sobre a dengue, o Butantan informou que a previsão para 2021 ainda não está confirmada – é o cenário mais otimista.

*Com informações da repórter Camila Yunes