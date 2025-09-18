Jovem Pan > Programas > Jornal da Manhã > Ministro de Israel expressa desejo de dividir Gaza com os Estados Unidos

Ministro de Israel expressa desejo de dividir Gaza com os Estados Unidos

Sem qualquer menção ao reassentamento dos palestinos que vivem na região, Bezalel Smotrich declara que o país ‘pagou muito dinheiro’ pela guerra e que precisa ver como ‘vamos dividir a terra em porcentagens’

  • Por Jovem Pan
  • 18/09/2025 09h25 - Atualizado em 18/09/2025 09h26
EFE/EPA/DIVYAKANT SOLANKI Ministro das Finanças israelense, Bezalel Smotrich, visita a Casa Nariman para prestar homenagem às vítimas dos ataques terroristas de 26/11 em Mumbai, na Índia Ministro das Finanças israelense, Bezalel Smotrich, se refere à Faixa de Gaza como uma 'potencial mina de ouro imobiliária'

Em meio à devastação do conflito, o ministro das Finanças de Israel, Bezalel Smotrich, causou polêmica ao se referir à Faixa de Gaza como uma “potencial mina de ouro imobiliária”. A declaração, feita durante negociações com os Estados Unidos sobre o futuro da região, ignora o destino dos mais de 2 milhões de palestinos cujas casas foram destruídas.

Smotrich afirmou a necessidade de reconstruir Gaza após a demolição inicial, e questionou como a terra seria dividida. Ele mencionou que o país “pagou muito dinheiro por esta guerra” e que “precisamos ver como vamos dividir a terra em porcentagens”.

Um plano de negócios, desenvolvido em parceria com israelenses e o presidente dos EUA, Donald Trump, está em andamento para definir quem administraria as parcelas de terra. A comunidade internacional, agências humanitárias e as Nações Unidas expressaram profunda preocupação com a falta de menção sobre o reassentamento dos palestinos desalojados.

As declarações de Smotrich podem ter sérias consequências diplomáticas. Muitos países, incluindo a União Europeia, consideram aplicar sanções a Israel ou até mesmo reconhecer o Estado Palestino como forma de protesto contra as ações militares e diplomáticas na Faixa de Gaza.

*Com informações de Luca Bassani

*Reportagem produzida com auxílio de IA

