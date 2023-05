Ministro de Minas e Energia diz que governo não tem interesse de retomar controle da Eletrobras

Governo Federal pleiteia ter poder de voto proporcional à sua participação na empresa, que é de 43%; atualmente, o voto da União está limitado a apenas 10% das ações

Agência Brasil Governo Federal deseja ampliar seu poder sobre a Eletrobras, mas descarta reestatização



Durante um evento realizado em São Paulo nesta segunda-feira, 15, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, destacou que a reestatização da Eletrobras não está nos planos do Governo Federal: “Não está na pauta. Era realmente um primeiro debate interno no governo. Eu compreendo até então que este debate foi vencido quando o governo decidiu o segundo caminho, que era ter uma participação efetiva. Eu discordo absolutamente da questão de que, somadas as suas outras participações acionárias, que o governo com isso tenha a pretensão de se tornar controlador da empresa de novo. Até porque tem instrumentos na própria lei de privatização que o impedem”. A União entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) para ampliar o seu poder na Eletrobras. A ação ajuizada pela Advocacia Geral da União (AGU) pleiteia que o Governo Federal tenha poder de voto proporcional à sua participação na empresa, que é de 43%. Atualmente, o voto da União está limitado a apenas 10% das ações.

*Com informações do repórter Daniel Lian