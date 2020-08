Ministro Humberto Martins assume presidência do STJ

Martins é ministro do STJ desde 2006, quando foi indicado pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva

Gláucio Dettmar/Agência CNJ Durante a cerimônia, o ministro disse que a gestão dele se baseará em princípios como legalidade, moralidade, transparência e respeito com o cidadão



O ministro Humberto Martins tomou posse nesta quinta-feira, 27, como novo presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Humberto Martins assume a presidência do STJ no lugar do ministro João Otávio de Noronha, que estava à frente do tribunal desde 2018. Martins é ministro do STJ desde 2006, indicado pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula. Humberto Martins também passará a presidir o Conselho da Justiça Federal.

Durante a cerimônia, o ministro disse que a gestão dele se baseará em princípios como legalidade, moralidade, transparência e respeito com o cidadão. Separados por placas de acrílico, estiveram presentes o presidente, Jair Bolsonaro, o vice-presidente, Hamilton Mourão, os presidentes do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli; do Senado, Davi Alcolumbre; da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia; e da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz. O ministro Jorge Mussi tomou posse como novo vice-presidente. Os dois vão comandar o tribunal até 2022.

*Com informações do repórter Leonardo Martins