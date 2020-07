Missas voltam a ser celebradas presencialmente neste sábado no Rio

DARIO OLIVEIRA/ESTADÃO CONTEÚDO As igrejas terão que ter controle de acesso dos fiéis e só podem funcionar com um terço da capacidade dos locais



As missas nos templos religiosos voltam a ser celebradas presencialmente a partir deste sábado (4), no Rio de Janeiro. A arquidiocese fluminense estava proibindo as celebrações presenciais por causa da pandemia da Covid-19. As missas estavam, desde então, acontecendo com transmissão ao vivo pela internet, rádio ou pela televisão.

A reabertura será certada de protocolos rigorosos e medidas de segurança, entre elas marcação de lugares, distância de dois metros, distanciamento social na hora da comunhão e fim dos folhetos impressos. Além disso, as igrejas terão que ter controle de acesso dos fiéis e só podem funcionar com um terço da capacidade dos locais.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga