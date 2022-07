Mobilização a favor de Bolsonaro nas ruas mostra que economia não decide tudo, diz Alexandre Garcia

Comentário opinativo do jornalista foi feito para o Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, sob a referência da frase ‘é a economia, estúpido’, que ficou famosa nos Estados Unidos

Reprodução/Instagram/@alexandregarcia.br Comentarista opinativo da Jovem Pan News, Alexandre Garcia



Em comentário para o Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, o jornalista Alexandre Garcia destacou a mobilização popular em torno da candidatura à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL) e disse pensar que a economia brasileira, com todos os problemas que enfrenta, não deverá ser a única determinante para o resultado do pleito, mas também a valorização da liberdade e da democracia. “No Maracanãzinho, o Partido Liberal e o público homologaram a candidatura do presidente Jair Bolsonaro à reeleição, tendo como candidato a vice o general Braga Netto. Se alguém tiver dúvidas sobre as pesquisas é só olhar o que aconteceu em Vitória (ES) no sábado, 23, olhar o que aconteceu em Fortaleza e no Ceará, no modo geral, o que aconteceu ali na Lagoa, no Rio de Janeiro, na sede do Clube Naval. A mobilização popular em relação ao Bolsonaro contrasta com o que as pesquisas mostram. E, claro, a gente vai acreditar nos próprios olhos e não naquilo que nos põem para ler. Agora, tem uma coisa que é preciso pensar a respeito. Cunhou-se aquela frase do assessor de campanha presidencial nos Estados Unidos: ‘É a economia, estúpido!’. Mas não é só a economia. Não é só emprego, renda e economia, enfim. É também uma questão de liberdade. A gente experimentou isso durante a pandemia. Graças ao Supremo Tribunal Federal, prefeitos, governadores, policiais, fiscais, tiraram a liberdade das pessoas, que é garantida pela Constituição, pela Lei Maior. A liberdade de trabalhar, de ir e vir, de reunião, de culto, a inviolabilidade do lar até. Essa é uma outra questão que está em jogo nesta eleição e que não pode ser esquecida. Porque democracia é liberdade. Não há democracia se não houver plena liberdade, de expressão, para trabalhar, para produzir, para ficar rico, para vender, para comprar. A liberdade é a vida de um país, de uma família. A liberdade de ganhar pão dos filhos é outra questão que vai estar muito em jogo nesta campanha eleitoral, que começa no dia 15 de agosto”, disse Alexandre Garcia.