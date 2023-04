Montadoras defendem uso do FGTS na compra de veículos

Presidente da Anfavea contabilizou oito paralisações em fábricas e dois cancelamentos de turno após queda nas vendas de carros zero

WERTHER SANTANA / ESTADÃO CONTEÚDO Segundo a Anfavea, cenário só não é pior por causa da participação das locadoras de veículos nas compras



Montadoras defendem o uso do FGTS na compra de veículos. Após a paralisação forçada de fábricas por quedas nas vendas, o cenário somente não é pior por causa da participação das locadoras nas compras de carros. O presidente da Anfavea, Márcio Lima, explica que o segmento respondeu com 28% dos negócios em março. “O Chile liberou o fundo de previdência, similar ao nosso FGTS, como parte de pagamento para compra de veículo zero e as vendas estouraram. Se houvesse uma medida como essa, de parte do fundo de garantia do trabalhador pudesse ser utilizado para renovação da frota, para compra do carro novo ou do primeiro carro, o programa que o governo entender que é adequado, na nossa avaliação, isso teria um efeito muito importante na explosão das vendas e no aquecimento do mercado”, diz Lima. O presidente da Anfavea contabiliza oito paralisações de fábricas e dois cancelamentos de turnos no pior trimestre desde 2004 no país, reforçando que a recuperação da produção em março (37%) ainda coloca o setor abaixo do patamar pré-pandemia em 50 mil unidades.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos