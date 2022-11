Moradores da Lapa, em SP, denunciam problemas de infraestrutura próximos à subprefeitura

Diversos veículos que trafegam pelas ruas do bairro já quebraram após passarem por grandes buracos

A Rua Espártaco, no bairro da Lapa, cidade de São Paulo, tem pelo menos dois quarteirões com vários buracos e remendos mal feitos. Na localidade, diversos carros já tiveram problemas com a suspensão. Curiosamente, a rua fica ao lado da subprefeitura da Lapa, mas, nenhuma providência é tomada. Rodrigo mora na região e diz que fez diversos pedidos para a prefeitura, mas que é sempre indeferido. Ele então fez uma denúncia para o e-mail sos@jovempan.com.br. “Tem uns buracos que a gente acha que é raso, mas enganam. Então a gente passa achando que não vai acontecer nada no carro, e o buraco é muito mais embaixo. Vários carros danificados já pararam no posto próximo, por causa da suspensão, pneu principalmente. Tem muita reclamação disso aqui no bairro”, conta. A prefeitura de São Paulo, por meio da secretaria municipal das subprefeituras, informou que há necessidade de reparos que serão realizados pelas equipes de tapa-buracos no prazo médio de 10 dias, além de um buraco de competência da concessionária. Diante disso, a secretaria informou que já acionou a Sabesp para fazer os reparos. De janeiro a setembro deste ano, foram tapados mais de 1,5 mil buracos e 28 mil metros quadrados de via receberam operação de tapa-buraco na região.

