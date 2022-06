Moradores da Zona Leste de São Paulo enfrentam o caos na saúde pública

Reportagem da Jovem Pan flagrou o descaso com a população no Hospital Municipal Cidade Tiradentes, onde pacientes aguardam nos corredores, há filas intermináveis e falta de médicos

Reprodução / Jovem Pan News Profissionais do local se desdobravam para atender toda a demanda



Os moradores dos bairros de Cidade Tiradentes e Guaianases, em São Paulo, reclamam sobre problemas no Hospital Municipal Cidade Tiradentes Carmen Prudente. A Jovem Pan recebeu as denúncias feitas por pacientes e esteve no local com uma câmera escondida, onde flagrou o descaso com a população. Pessoas doentes em cima das mesas, macas nos corredores, filas intermináveis para realização de exames, cirurgias atrasadas e falta de médicos. Os profissionais do local se desdobravam para atender toda a demanda. A lotação era tamanha que um dos pacientes preferia ficar no corredor, não na enfermaria. “Prefiro estar aqui, do que lá dentro”, ele afirmou à reportagem. Iago Luan Sampaio está com pneumonia, sequela grave da Covid-19. Ele estava no corredor do hospital desde a noite anterior, mas precisava ser isolado e ainda não tinha sido porque não havia quarto disponível.

A reportagem questionou a Secretaria de Saúde sobre a situação do paciente. Depois disso, ele foi transferido para um quarto. O primo dele, Naldo Alves, conta como tem sido esses dias difíceis. “Por enquanto não, mas se der fica isolado”, afirmou. Em nota, a Secretaria Municipal disse que Iago está sendo acompanhado por uma equipe multiprofissional e que a família está ciente de todos os procedimentos adotados para o devido tratamento. O órgão ressalta ainda que todos os pacientes são acolhidos pelos profissionais e encaminhados aos leitos de enfermaria e internação de acordo com a prioridade. O Hospital foi inaugurado em julho de 2007, com pronto-socorro 24 horas. A unidade realiza cerca de 15 mil atendimentos por mês e tem custo mensal de R$ 16 milhões.

*Com informações do repórter Camila Yunes