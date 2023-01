Moradores da Zona Oeste de SP denunciam buraco gigante e alagamentos constantes na região

Como foi apurado pela reportagem da Jovem Pan News, a situação se agravou por causa das fortes chuvas e a cratera mais parece uma lagoa

Reprodução/Jovem Pan News Reportagem da Jovem Pan News flagrou o grande buraco localizado na Rua Carlos Spera, na Zona Oeste de São Paulo



No tradicional bairro da Água Branca, na Zona Oeste da capital paulista, moradores denunciaram à Jovem Pan News um grande buraco formado em uma rua. A situação se agravou por causa das fortes chuvas e a cratera mais parece uma lagoa, o que liga o alerta para doenças como a leptospirose. Na Rua Carlos Spera, onde se localiza o buraco, é possível até passar de carro, mas inviável andar à pé, por conta dos riscos. Funcionários da Prefeitura têm trabalhado no local, mas os esforços não são suficientes. Segundo informações obtidas pela reportagem, além do excesso de chuvas exite a falta de bocas de lobo. Uma obra para o escoamento das enchentes no bairro seria a solução. Placas que alertam para o risco de alagamentos demonstram que o problema é antigo na região e a construção de um condomínio nos arredores deve piorar ainda mais a situação. Em entrevista, um comerciante da região que não quis se identificar relatou os problemas e destacou uma piora depois do acidente nas obras do Metrô Linha 6-Laranja, em 2022: “Antigamente escoava mais rápido, mas sempre alagou. O pessoal da Sabesp e da Prefeitura que vieram aqui falaram que depois do afundamento lá, complicou isso daí. A água não escoa mais, ela bate e volta”.

*Com informações do repórter Luiz Guerra