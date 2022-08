Moradores denunciam abandono de carros em SP

Em nota, a Prefeitura informou que recolheu, de janeiro a julho de 2022, cerca de 218 veículos nas ruas da capital paulista

Reprodução/ Jovem Pan News Carro abandonado flagrado pela reportagem da Jovem Pan News; moradores denunciam a dificuldade em retirá-lo da rua



Cena corriqueira nas via da cidade de São Paulo, carros abandonados nas ruas têm incomodado paulistanos em diversos bairros da capital paulista. A reportagem da Jovem Pan News, chegou a flagrar um automóvel na Zona Oeste estacionado há cerca de três anos na rua Apinajés, em Perdizes. Consultado pela reportagem, o advogado Arthur Sampaio Júnior relatou que já acionou a Prefeitura repetidas vezes para solucionar o inconveniente e nunca obteve resposta.”Esse carro está largado, sujo, foi comunicado à Prefeitura há mais de um ano no site do 156 e até agora nada foi resolvido. Você liga, não adianta, faz pelo site, não adianta. E fica um atentado à saúde pública, porque tem dengue. Então nascendo plantas no carro, virou um vaso, um criadouro do mosquito da dengue”.

O veículo se tornou uma queixa geral de quem mora e trabalha na região e já foi alvo de inúmeras reclamações, o medo de doenças é grande devido a tanta sujeira, lama e água parada. A empresária Selma de Oliveira Lima também deu seu depoimento sobre o descaso: “Está acumulando lixo, plantas, os garis não conseguem fazer a limpeza da rua. Clientes já tentaram ligar na Prefeitura e eles não resolvem e não conseguem retirar esse veículo daqui. Está atrapalhando, incomoda e às vezes os clientes querem parar e não conseguem vaga porque tem um veículo atrapalhando”. Apesar dos protestos, o veículo continua no mesmo lugar.

Em nota, a Prefeitura de São Paulo informou que recolheu, de janeiro a julho de 2022, cerca de 218 veículos nas ruas da capital. Se, em cinco dias úteis após a notificação, nenhuma providência for tomada pelo responsável o automóvel é considerado abandonado. Depois da remoção, cabe ao proprietário bancar os custos da retirada e o valor diário da estadia no pátio. Caso ninguém apareça após 90 dias, o bem é leiloado ou encaminhado ao ferro velho. A multa prevista por abandono de veículos em vias públicas de acordo com a Lei de Limpeza Urbana é de cerca de 19 mil reais. Os munícipes podem fazer as denúncias por telefone através número 156 e nas praças de atendimento das subprefeituras.

“Quando você liga, você entra em uma espera de, em média, 70 ligações. Quando chega a sua ligação, a maioria das vezes cai a linha. O atendimento da Prefeitura é péssimo. Até para imprimir, você não consegue imprimir a sua reclamação. Você tenta imprimir e saem dez páginas. Quer dizer, até o site da Prefeitura é meio estranho. Então eu acho isso uma falta de respeito com o munícipe”, desabafou Sampaio Júnior sobre o processo de tentar denunciar um carro abandonado.

*Com informações do repórter Daniel Lian