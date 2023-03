Moradores do Brooklin reclamam de alagamentos durante chuvas em São Paulo

Em denúncia enviada à Jovem Pan, morador relata situação e diz que vias ficam ‘intransitáveis’ quando chove no bairro da Zona Sul da capital

Jovem Pan News Vias da região ficaram alagadas com últimas tempestades que atingiram a cidade



Moradores do bairro do Brooklin reclamam dos constantes alagamentos do bairro da Zona Sul da cidade de São Paulo. Em denúncia feita por um telespectador da Jovem Pan, foi relatado que o bairro se encontra em situação complicada, com as proximidades da estação Brooklin, da Linha 5-Lilás, ficaram tomadas pela água. No último dia 8 de março, a cena se repetiu. Felipe Siqueira, responsável pela denúncia, lamentou a situação. “Era um problema antigo que se agravou nos últimos tempos com as obras que vieram para cá, uma região nobre que está recebendo empreendimentos de alto padrão. Mas, infelizmente, em dias de chuva a região fica alagada, intransitável e o trabalhador que vem para cá para morar ou usufruir não conseguem transitar. […] Temos um abaixo assinado requisitando uma ação da prefeitura, do Estado, dos vereadores, de todos”, diz Felipe. Outro problema relatado é a dificuldade de atravessar o cruzamento das Avenidas Santo Amaro e Roque Petrone Júnior, em frente à Estação. Felipe lembra que foi prometida uma passarela que facilitaria a vida dos pedestres. Mas a estação foi inaugurada em setembro de 2017 e, até hoje, a obra não aconteceu. Em nota, a prefeitura afirmou que a Avenida Roque Petroni Júnior recebe serviços de limpeza semanalmente e que existem estudos em andamento com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e obras que prevê a construção de um reservatório para contenção das cheias na região.

*Com informações do repórter Luiz Guerra