Moradores do Ipiranga cobram isenção do IPTU prometida após enchentes

NIVALDO LIMA/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Em março de 2019, chuvas causaram prejuízos aos moradores do Ipiranga



Moradores do Ipiranga cobram promessa da Prefeitura de São Paulo pela isenção do IPTU, após prejuízos causados pelas chuvas, em 2019. No mês de março, o bairro foi fortemente atingido por enchentes nas ruas Cipriano Barata, Paulo Barbosa, Agostinho Gomes e Guarda de Honra.

Já na rua Cônego Januário, a água inundou a garagem de um condomínio de prédios; os moradores tiveram de deixar suas residências, por dois meses, numa determinação da defesa civil.

A enchente atingiu 250 carros e caminhões pipa tiveram de ser contratados para retirar a água. O morador Fernando Nogueira explica, e reforça os prejuízos com a chuva.

“Agora nós estamos pedindo um favor para a prefeitura, já que estamos com gastos de R$ 3 mi para arrumar o prejuízo. Colunas, pisos, limpeza, foi um prejuízo muito grande. Pedimos a Prefeitura a isenção do IPTU, só isso. Mas a prefeitura nos negou.”

O vereador Dalton Silvano (DEM-SP) afirma que os moradores seguiram os procedimentos seguidos pela prefeitura, mas foram surpreendidos com o lançamento do IPTU 2020.

O parlamentar do DEM garante que o Cambuci de Baixo ficou totalmente inundado, a rua Alexandre Levi tomada pela água e o bairro estaria no decreto de isenção do imposto. Subsecretário da Receita Municipal, Thiago Salvioni garante que a prefeitura analisará caso a caso, para conceder o benefício.

“Ele passa por pelo crivo da administração de conferir se aquelas informações são consistentes, se aquela enchente aconteceu naquele local, para aí assim conceder o benefício do IPTU. Em que pese não ter ocorrido de imediato a concessão, para os imóveis que fazem jus, a isenção vai chegar.”

O IPTU de São Paulo recebeu reajuste de 3,5% em 2020. A prefeitura justifica que o aumento imposto ficou abaixo da inflação do ano passado, 4,31% pelo IPCA. Os pagamentos do IPTU começam em fevereiro e os contribuintes já estão recebendo o comunicado da prefeitura.