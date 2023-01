Moradores do Tatuapé, em São Paulo, reclamam de falta de manutenção de espaço infantil

Ceret é espaço com diversas atrações, mas equipamentos para crianças estão quebrados e enferrujados

Reprodução/Jovem Pan News/Jornal da Manhã Brinquedos quebrados no Centro Esportivo Recreativo e Educativo do Trabalhador (Ceret)



Moradores do Tatuapé, bairro tradicional da zona leste da cidade de São Paulo, reclamam da falta de conservação das instalações para crianças do Centro Esportivo Recreativo e Educativo do Trabalhador (Ceret). O local possui mais de 285 mil metros quadrados de área, com campos de futebol, piscina, ginásio poliesportivo, além da área infantil. No entanto esse último espaço se tornou um problema para o pais, com enorme número de brinquedos quebrados e interditados por falta de manutenção. Os responsáveis pelas crianças comentam sobre a preocupação com machucados, infecções e doenças que podem ser transmitidos nos brinquedos em mau estado. “Tem pontas de ferro enferrujadas expostas”, comenta um frequentador que possui dois filhos e os leva para brincar na localidade. Além disso, os adultos também encontram outro problema nos equipamentos para prática de exercício físico, que também não estão em bom estado de uso

*Com informações do repórter Luiz Guerra