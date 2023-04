Moradores e comerciantes são prejudicados por obras na rua Bela Cintra, no centro de São Paulo

Estabelecimentos foram esvaziados desde a última segunda-feira pela dificuldade do acesso; reclamação é que não houve aviso com antecedência sobre a situação

Reprodução/Jovem Pan News/Jornal da Manhã Rua Bela Cintra, nos Jardins, interdidata para obras



Moradores e comerciantes da rua Bela Cinta, no bairro dos Jardins, no centro de São Paulo, vivem dias difíceis por causa de uma grande obra na localidade para reestruturação de galerias pluviais. Há diversas máquinas na rua e trabalhadores circulando. A reclamação de quem mora ou trabalha por lá é de que foram avisados de última hora sobre as obras. A previsão é de que a obra tenha um tempo total de seis meses em diversos trechos. Um deles, deve ficar interditado por até 180 dias.ela c Cledir Carafini, subgerente de um restaurante da região, comenta a situação: “A gente ficou sabendo que ia ter essa obra na última quinta-feira. O pessoal colocou algumas máquinas aqui, mas, até então, ninguém sabia o porquê. Ficamos sabendo que a rua ia ser interditada já nesta última segunda-feira, dia 10. A gente está buscando tentar deixar pelo menos uma via aberta, para gente ter acesso. Caso seja tudo fechado, o cliente[do restaurante]… gera muito transtorno para acessar a nossa unidade. Como tem muitas opções na redondeza, o cliente acaba optando por outro restaurante devido ao mau acesso à nossa unidade”, diz.

Já Maria Rodrigues, metri em outro restaurante, afirma que, desde o início das obras, o movimento de clientes já foi prejudicado. “Ontem mesmo já não deu praticamente ninguém, foram só 34 pessoas. Movimento muito fraco por causa dessa situação. O normal é a gente receber de 70 a 80 pessoas nos dias úteis e bem mais no sábado. Vamos ver este sábado, que vai ser o nosso primeiro sábado nessa loucura”, comenta. Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras da prefeitura de São Paulo esclareceu que o trânsito de moradores nas imediações da obra da rua Bela Cintra é livre e garantido durante 24h por dia e que, caso haja necessidade de futura mudanças nas interdições já estabelecidas, a comunidade local será previamente informada.

*Com informações do repórter David de Tarso