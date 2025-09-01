Moraes autoriza defesa de Augusto Heleno a usar fotos e vídeos durante julgamento

Advogados do ex-ministro do GSI e réu em ação penal por suposta participação em tentativa de golpe de Estado devem enviar material audiovisual à secretaria da Primeira Turma até esta segunda-feira (1)

ANDRE VIOLATTI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO General Augusto Heleno durante depoimento à CPMI do 8 de Janeiro



O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, tomou uma decisão significativa ao autorizar no último domingo (31) a defesa do general Augusto Heleno a utilizar material audiovisual durante o julgamento do núcleo um da suposta trama golpista. Esta decisão, anunciada no último domingo, permite que a defesa apresente fotos, vídeos e slides durante a sustentação oral no julgamento da tentativa de golpe de Estado. Augusto Heleno, que foi ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, é um dos oito réus envolvidos no processo. Além dele, o ex-presidente Bolsonaro, Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Anderson Torres, Mauro Cid, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Neto também estão sendo julgados.

A Procuradoria Geral da República acusa os réus de uma série de crimes graves, incluindo tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito, tentativa de golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. As penas para esses crimes são severas, podendo chegar a 43 anos de prisão. O julgamento, que está programado para começar na próxima terça-feira, dia 2 de setembro, às 9 horas da manhã, será conduzido pelo ministro Cristiano Zanin. Alexandre de Moraes, que é o relator da ação, apresentará o relatório inicial, seguido pela manifestação da Procuradoria Geral da República, que deve durar cerca de duas horas. As defesas terão uma hora cada para suas argumentações, começando pela defesa de Mauro Cid, que é considerado o principal delator do caso.

A defesa de Augusto Heleno tem a responsabilidade de apresentar o material audiovisual à primeira secretaria do STF até esta segunda-feira (1), às 15 horas. Isso é necessário para que os técnicos possam preparar os equipamentos necessários para a apresentação durante o julgamento. A decisão de Moraes exige que a defesa encaminhe o material com antecedência para que a logística seja organizada de forma adequada. Este julgamento promete ser um dos principais assuntos da semana, atraindo ampla cobertura da imprensa e atenção pública.

*Com informações de Aline Becketty

*Reportagem produzida com auxílio de IA