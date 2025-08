Moraes autoriza visitas familiares a Bolsonaro durante prisão domiciliar

No despacho, ministro do Supremo Tribunal Federal libera a visita de filhos, cunhadas e netos do ex-presidente ‘sem necessidade de comunicação prévia à Justiça’

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Jair está em prisão domiciliar desde a última segunda-feira (4)



Na manhã desta quarta-feira (6), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, emitiu um despacho significativo referente à prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. No documento, Moraes estabelece diretrizes claras sobre as visitas que Bolsonaro pode receber em sua residência. De acordo com a decisão, familiares próximos, como filhos, cunhados, netos e netas, estão autorizados a visitá-lo sem a necessidade de comunicação prévia às autoridades. Essa medida visa facilitar o contato familiar, essencial para o bem-estar emocional do ex-presidente durante o cumprimento de sua pena.

No entanto, a decisão judicial não é isenta de restrições. As visitas devem seguir rigorosamente as determinações legais e judiciais já estabelecidas, especialmente no que diz respeito à participação de Bolsonaro em redes sociais e discursos públicos. Essa precaução é fundamental para garantir que o ex-presidente não utilize essas interações como meio de violar as condições impostas pela Justiça, mantendo assim a integridade do processo legal em curso.

“Autorizo as visitas dos filhos, cunhadas, netas e netos do custodiado, sem necessidade de prévia comunicação, com a observância das determinações legais e judiciais anteriormente fixadas. Os visitantes autorizados por esta Suprema Corte, nesta decisão ou a partir de requerimentos formulados nos autos, ficam expressamente proibidos de utilizar celulares, tirar fotos ou gravar imagens”, escreveu Moraes na decisão.

*Com informações de Soraya Lauand

*Reportagem produzida com auxílio de IA