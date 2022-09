Moraes determina investigação sobre vazamento de inquérito relacionado a Bolsonaro

Ministro determinou a abertura de um procedimento administrativo para apurar a divulgação de informações relativas a um processo que tramita em sigilo no STF

Rosinei Coutinho/SCO/STF Alexandre de Moraes é o atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral



Nesta quarta-feira, 28, o ministro Alexandre de Moraes determinou a abertura de um procedimento administrativo para apurar o vazamento de informações relativas a um processo que tramita em sigilo no Supremo Tribunal Federal (STF). As informações foram noticiadas pela imprensa e dizem respeito à quebra de sigilo do tenente-coronel Mauro Cid, que é o ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro (PL). Tudo isso no âmbito da investigação sobre transações consideradas suspeitas pela Polícia Federal (PF) no gabinete do presidente da República. De acordo com a decisão de Moraes, as reportagens sobre o assunto devem ser juntadas ao procedimento administrativo, assim como todas as informações relativas à publicação das decisões que foram proferidas à Procuradoria-Geral da República (PGR). Os investigadores identificaram transações bancárias suspeitas de Cid, como depósitos e saques relacionados a gastos do presidente. O ministro também quer que o delegado da PF que atua nesse processo preste informações sobre os fatos noticiados, especialmente quanto ao acesso, no âmbito policial, às decisões proferidas e também os relatórios produzidos. O delegado também tem que informar o nome de todos os policiais que tiveram conhecimento e acesso a essa investigação. O presidente Jair Bolsonaro, durante uma live, chegou a dizer que o próprio ministro teria vazado essas informações propositalmente.

*Com informações da repórter Iasmin Costa