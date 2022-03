Moraes determina que Daniel Silveira use tornozeleira eletrônica

Decisão acontece após pedido da Procuradoria-Geral da República; deputado federal também está proibido de participar de eventos públicos e de sair da cidade onde mora, no RJ

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO Deputado federal foi detido em fevereiro de 2021 depois de divulgar um vídeo com a ameaças aos ministros do STF



O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o deputado federal Daniel Silveira volte a usar tornozeleira eletrônica. A decisão acontece após pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) pelo estabelecimento de novas medidas cautelares. Silveira também não poderá participar de qualquer evento público no país e não poderá deixar a cidade onde mora, no Estado do Rio de Janeiro, podendo se deslocar apenas para Brasília. O ministro reforçou ainda que o descumprimento de qualquer uma das determinações vai acarretar no reestabelecimento da ordem de prisão. No último domingo, Daniel Silveira participou de um ato em São Paulo e não obedeceu condições que garantiram o relaxamento à prisão. No evento, ele fez críticas ao Supremo e teve contato com outros investigados no inquérito das milícias digitais. O deputado federal foi detido em fevereiro de 2021 depois de divulgar um vídeo com a ameaças aos ministros do STF. Em novembro, o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, determinou a soltura do parlamentar, mas fixou algumas medidas cautelares, o que incluía a proibição de usar as redes sociais e ter contato com outros investigados.

*Com informações da repórter Iasmin Costa