Moro diz que situação no Ceará está ‘sob controle’

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, afirmou, nesta segunda-feira (24), que as forças do governo federal foram enviadas ao Ceará para “acalmar os ânimos” da população.

Durante um balanço da atuação dos homens da Força Nacional de Segurança e das Forças Armadas no Estado, em Fortaleza, Moro disse que a situação está “sob controle” e que não há desordem nas ruas.

O ministro espera que a paralisação feita por parte dos policiais militares do Ceará, que já dura oito dias, seja finalizada em breve. “Nós viemos aqui para serenar os ânimos, não para acirrá-los. É momento de pensar em servir e proteger, em serenar os ânimos, resolver a situação. O governo federal veio para substituir a ausência da segurança no momento.”

O governador do Estado, Camilo Santana (PT), que já descartou anistiar os policiais amotinados, ressaltou que “ninguém está acima da lei”. “O que nós não podemos permitir é que grupos da segurança esteja fazendo o que a sociedade está acompanhando. Sempre haverá abertura de dialogo e negociação, mas ninguém pode estar acima da lei nessa país.”

Santana voltou a dizer que o reajuste salarial oferecido pelo governo está no limite do orçamento. Além do governador e do ministro Sergio Moro, o ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva, e o Advogado-Geral da União, André Mendonça, também estiveram na reunião. De helicóptero, eles sobrevoaram Fortaleza.

Segundo Azevedo e Silva, 2,6 mil do Exército estão no Ceará — além de 150 homens da Força Nacional de Segurança — para patrulhar a região metropolitana da capital. Desde o início do motim dos PMs, a violência disparou e mais de 140 pessoas foram assassinadas no Estado.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini