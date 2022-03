Moro rebate Lula em comentário sobre a Petrobras e cita prisões da Lava Jato

Ex-juiz provocou o ex-presidente pelas redes sociais ao lembrar os oito anos da operação

BRUNO ROCHA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Ex-juiz Sergio Moro provocou o ex-presidente Lula no Twitter, falando sobre a Lava Jato, no aniversário de oito ano da operação



O ex-juiz Sergio Moro (Podemos) usou o aniversário de oito anos da primeira fase da operação Lava Jato, celebrado na última quinta-feira, 17, para rebater o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A manifestação ocorreu bem na véspera de uma visita de Lula a Curitiba, cidade onde esteve preso por ordem de Moro após ser condenado na operação. O ex-presidente afirmou numa rede social que a Petrobras é uma empresa que investe no desenvolvimento do país e que, no governo dele, se tornou a segunda maior petroleira do mundo. Em resposta, Moro disse que “não teria dia mais infeliz” para o comentário de Lula. Moro escreveu: “Há exatos oito anos, a Lava Jato prendia um diretor da Petrobras que você nomeou e que recolheu propina por uma década”. Moro completou com o questionamento: “Tem certeza de que você quer falar disso justo hoje?”. Na mensagem, o ex-juiz se referia à prisão do ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, que se tornou um dos principais delatores da Lava Jato. Lula estará hoje em Curitiba, onde ficou preso na superintendência da Polícia Federal por 580 dias, para participar do evento de filiação do ex-governador do Paraná, Roberto Requião, ao PT. É a primeira vez que ele retorna à capital paranaense após a saída da prisão.

Lula, não teria dia mais infeliz para o seu comentário. Há exatos 8 anos, a Lava Jato prendia um diretor da Petrobras que você nomeou e que recolheu propina por uma década. Graças à Lava Jato, a Petrobras já recuperou 6 bilhões. Tem certeza que você quer falar disso justo hoje? pic.twitter.com/nN6Q0G1YEQ — Sergio Moro (@SF_Moro) March 17, 2022

*Como informações do repórter Daniel Lian