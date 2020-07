Morre, aos 49 anos, o advogado José Eduardo Carneiro Queiroz

José Eduardo estava no escritório Mattos Filho desde 1995, quando ingressou como estagiário

Ao longo da carreira, Queiroz figurou nos principais rankings globais como um dos melhores advogados do mundo.



Na terça-feira (30), foi sepultado o corpo do advogado José Eduardo Carneiro Queiroz, sócio-diretor do escritório Mattos Filho, um dos maiores do país. O enterro ocorreu no Cemitério São Paulo, na capital paulista.

José Eduardo tinha 49 anos e morreu em Itu, no interior do Estado, na segunda-feira (29). A causa da morte não foi divulgada. Ele estava no escritório desde 1995, quando ingressou como estagiário. Em 2001, se tornou sócio e, em 2015, foi eleito sócio-diretor do Mattos Filho.

Ao longo da carreira, Queiroz figurou nos principais rankings globais como um dos melhores advogados do mundo. Ele assessorou companhias abertas, bancos e fundos de investimento, com forte atuação em operações de mercado de capitais e de fusões e aquisições.

Em nota, o escritório Mattos Filho afirmou que, se hoje o escritório é reconhecido como um dos mais respeitados da América Latina, muito se deve à gestão humanizada conduzida por José Eduardo Carneiro Queiroz. O advogado deixa a mulher e três filhos.

*Com informações do repórter Afonso Marangoni