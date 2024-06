Mortes por Covid-19 sobem de 31 para 122 em uma semana no Brasil

Entre 16 e 22 de junho, foram registrados 3.971 novos casos, enquanto na semana anterior, de 9 a 15 de junho, o número foi de 1.102

O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) informou que foram contabilizados 122 novas mortes por Covid-19 na última semana epidemiológica, de 16 a 22 de junho. Esse número representa um aumento significativo em relação à semana anterior, quando foram registradas 31 óbitos, um crescimento de quase quatro vezes. Houve também um crescimento expressivo no número de casos de Covid-19. Na semana epidemiológica 25, foram registrados 3.971 novos casos, enquanto na semana anterior, de 9 a 15 de junho, o número foi de 1.102. Esses dados indicam um aumento preocupante na disseminação da doença, o que reforça a necessidade de atenção e medidas preventivas. O Conass recomenda que a população reforce o esquema vacinal, especialmente com a chegada de uma nova vacina contra a Covid-19 nas unidades básicas de saúde de todo o país. Esta vacina é voltada para o público prioritário, como imunossuprimidos e idosos acima de 60 anos, e oferece proteção contra as novas cepas do vírus. Desde o início da pandemia, em março de 2020, o Brasil contabilizou 38.828.259 casos e 712.502 óbitos acumulados.

