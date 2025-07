Mosca mortal pode aumentar preço da carne bovina nos EUA

Além do tarifaço, governo dos Estados Unidos expressa preocupação com surtos recentes da mosca-da-bicheira (NWS) detectados no México, temendo que a praga chegue ao país

Freepik Como medida preventiva, os Estados Unidos suspenderam temporariamente a importação de gado vivo do México



O governo dos Estados Unidos está em alerta máximo devido a uma ameaça biológica que pode impactar significativamente o mercado de carne bovina no país. A preocupação surgiu após a detecção de surtos de uma mosca carniceira, conhecida como doença da bicheira do Novo Mundo (NWS), em rebanhos no México. Este inseto deposita larvas em feridas abertas nos animais, causando infecções graves e, em casos extremos, a morte dos mesmos. Como medida preventiva, os Estados Unidos suspenderam temporariamente a importação de gado vivo do México, um dos principais fornecedores de bezerros para engorda no país. Essa suspensão já resultou em um aumento nos preços da carne bovina no mercado americano.

A última grande ocorrência dessa praga nos Estados Unidos foi erradicada na década de 1980, após intensas campanhas sanitárias. Diante do risco de reintrodução, as autoridades tratam a situação como uma emergência nacional. O impacto já é sentido pelos consumidores, com o preço da carne bovina atingindo níveis recordes desde 2021, durante a pandemia de COVID-19. O corte de carne moída, por exemplo, ultrapassou 50 dólares o quilo, segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. A comunidade brasileira, que tem a carne como parte essencial de sua dieta, também sente os efeitos, especialmente em estados como Flórida, Texas e Califórnia, onde o consumo de carne vermelha é elevado.

Churrascarias e restaurantes enfrentam dificuldades para manter os preços nos cardápios devido ao aumento dos custos dos fornecedores. A expectativa é que os preços permaneçam altos até que o fluxo de importações seja normalizado ou que outros estados produtores consigam suprir a demanda interna. Enquanto isso, as autoridades americanas continuam monitorando as fronteiras para evitar a propagação da praga em território nacional. A situação é agravada pelas tarifas impostas pelo governo de Donald Trump aos exportadores de carne, complicando ainda mais o cenário para os consumidores e comerciantes.

Além das medidas de controle nas fronteiras, o governo dos Estados Unidos está investindo em campanhas de conscientização e prevenção junto aos produtores locais. A intenção é evitar que a mosca carniceira se estabeleça em território americano, o que poderia causar danos irreparáveis à indústria pecuária. Especialistas alertam que, além das perdas econômicas, a saúde pública também pode ser afetada, caso a praga não seja contida a tempo. O cenário atual exige uma resposta rápida e eficaz para proteger tanto o mercado quanto os consumidores americanos.

