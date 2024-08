Motorista de Porsche diz que vídeo com voz pastosa era ‘só um momento de descontração’

Fernando Sastre Filho foi interrogado pela Justiça pela primeira vez, de forma remota, pois está preso preventivamente na Penitenciária de Tremembé; ele afirmou que sofreu fraturas na costela e no rosto no acidente

Reprodução/Jovem Pan News Fernando Sastre Filho é interrogado pelo juiz Roberto Zanichelli Cintra, da 1ª Vara do Júri do Fórum da Barra Funda



O motorista Fernando Sastre Filho, acusado de causar a morte de um motorista de aplicativo em São Paulo, foi interrogado pela primeira vez pela Justiça. O incidente ocorreu no final de março quando ele colidiu seu Porsche azul com outro veículo na zona leste de São Paulo. Durante o depoimento, Sastre Filho negou ter ingerido álcool ou dirigido em alta velocidade. Ele é acusado de dirigir embriagado e acelerar a mais de 100 km/h, resultando na morte de Ornaldo Viana, motorista de aplicativo. O empresário afirmou que sofreu fraturas na costela e no rosto durante o acidente. Ele também justificou a voz pastosa que aparece em um vídeo gravado por amigos antes do acidente como uma brincadeira. Nas imagens, ele aparece dizendo frases desconexas, insistindo que gostaria de “jogar sinuca”.

O interrogatório foi realizado de forma remota, pois Fernando Sastre Filho está preso preventivamente na Penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo. O Ministério Público o acusa de homicídio por dolo eventual, por assumir o risco de matar, e de lesão corporal gravíssima, já que feriu seu amigo Marcos Vinícius Machado Rocha, estudante de medicina que estava no banco do carona. O acidente ocorreu na madrugada de 31 de março, um domingo, na Avenida Salim Farah Maluf, na zona leste de São Paulo. Durante o interrogatório, Sastre Filho confirmou que estava no vídeo gravado por Juliana, mas insistiu que o momento era de descontração. As investigações continuam, e o caso será acompanhado de perto pelas autoridades.

*Com informações do repórter Anthony Wells