Os motoristas continuaram enfrentando congestionamentos na descida para o litoral paulista na manhã deste sábado (28). O gerente de atendimento ao usuário da Ecovias, responsável pelo sistema Anchieta-Imigrantes, Fernando Ferreira, afirmou em entrevista ao Jornal da Manhã que desde às 6h de sexta-feira ocorre a Operação Descida. O acumulado até o momento foi de 170 mil veículos.

De acordo com ele, o volume está bastante intenso. Na Imigrantes, sentido Baixada Santista, por volta das 10h da manhã, o congestionamento era do km 16 ao km 43. Já na Anchieta, do km 22 ao km 34. “Um congestionamento já esperado, bem aderente ao nosso planejamento”, afirmou.

Segundo Ferreira, hoje será o dia de maior movimento, com aproximadamente 178 mil veículos descendo para a Baixada. Amanhã o dia será mais tranquilo. “Já na primeira hora do domingo é melhor para a descida, entre às 00h até as 6h e das 13h às 23h59min”, alertou.

Já coordenador de tráfego da CCR Autoban, responsável pelo sistema Anhanguera-Bandeirantes, João Moacir da Silva, disse que a movimentação segue intensa, mas que o motorista não encontra pontos de lentidão.

No Twitter oficial da Ecovias é possível acompanhar o congestionamento em tempo real.

