Motoristas que não cometeram infrações no último ano podem receber benefícios

Registro Nacional Positivo de Condutores, criado pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), garante vantagens a quem não recebe multas

Fábio Vieira/Estadão Conteúdo Motoristas que não cometeram infrações em um ano podem receber uma série de benefícios



O Registro Nacional Positivo de Condutores, criado pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), segue a lógica do Cadastro Positivo de Consumidores, mas ao invés de premiar bons pagadores ele beneficia bons motoristas. Quem não cometeu infrações no período de um ano pode se inscrever no aplicativo da carteira digital de trânsito ou no site da Senatran. Empresas e órgãos públicos também podem se inscrever em troca de um selo para ser usado em ações promocionais e divulgações. Os motoristas contemplados recebem vantagem, como abatimentos, isenções de taxas e descontos nos valores de locação de automóveis, contratação de seguros e pedágio em rodovias. Empresas que quiserem fazer parte do registro devem comunicar o interesse ao Senatran, órgão vinculado ao Ministério da Infraestrutura, e informar o tipo de benefício que podem fornecer. A criação do programa está prevista na nova lei de trânsito, e foi regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito (Conatran).

*Com informações do repórter Bruno Silveira