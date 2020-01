Motoristas que pagaram DPVAT mais caro poderão pedir reembolso a partir desta semana

Arquivo/Agência Brasil Para fazer o pedido serão necessários CPF ou CNPJ do proprietário, Renavam do veículo, data e valor do pagamento a ser reembolsado



Os proprietários de veículos que pagaram os valores antigos do seguro obrigatório DPVAT poderão pedir o reembolso a partir desta quarta-feira (15). Antes, donos de carros de passeio precisavam pagar R$ 16,21 ao seguro e, os proprietários de motocicletas, R$ 84,58.

Com a redução dos preços aprovada, na última quinta-feira (9), pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, o valor do DPVAT passa a ser de R$ 5,21 para automóveis e R$ 12,25 para motos — uma diminuição de 68% e 86% em relação aos preços do ano passado.

De acordo com a seguradora Líder, responsável pelo DPVAT, o ressarcimento poderá ser solicitado pela internet através do site.

Para fazer o pedido serão necessários CPF ou CNPJ do proprietário, Renavam do veículo, data e valor do pagamento a ser reembolsado — além do e-mail, telefone e dados bancários para depósito.

A restituição será feita diretamente na conta corrente ou poupança do proprietário do veículo em até dois dias úteis.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini