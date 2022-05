Motoristas sem infração por 12 meses terão desconto em impostos

Pessoas com cadastro positivo poderão ter desconto no IPVA e outras taxas; maio amarelo conscientiza sobre leis de trânsito

RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO- 09/12/2020 Trânsito em São Paulo



Bons motoristas terão descontos na hora de pagar os impostos. O Conselho Nacional de Trânsito publicou as regras previstas no Código Nacional de Trânsito em abril de 2021. O registro nacional de condutores reunirá aqueles sem infração no período de 12 meses. “Até então, os motoristas eram punidos por seus comportamentos infracionais e o bom motorista não era prestigiado”, afirma Alysson Coimbra, médico da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet). “A partir de agora, desde que previamente cadastrado em uma plataforma do Senatran, esses motoristas sem infração nos últimos 12 meses poderão receber isenções de impostos estaduais como uma forma de incentivar as boas práticas no trânsito”, acrescenta. Estados, municípios e a própria União devem criar leis para trazer esses benefícios, como desconto no IPVA. Este mês é comemorado o maio amarelo, que pretende ressaltar as leis de trânsito, conscientizar sobre o perigo do álcool na direção, sobre usar o capacete e o cinto de segurança, não utilizar o celular ao volante, não ultrapassar a velocidade permitida e respeitar a faixa de pedestres.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos