Motta ameniza crise com Lula e fala em equilíbrio entre Poderes

Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Motta afirmou que buscou uma solução menos traumática para restabelecer a normalidade da casa legislativa



O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, recentemente destacou a importância de manter uma relação equilibrada entre os poderes, sublinhando sua boa convivência com o presidente Lula. Em uma entrevista ao portal Metrópolis, Motta deixou claro que não tem intenção de prejudicar o governo federal, reconhecendo a autonomia dos três poderes. Ele também ressaltou a prerrogativa do presidente Lula de vetar projetos aprovados pelo Congresso Nacional, enfatizando a colaboração contínua da Câmara com o Executivo. Como exemplo dessa colaboração, Motta citou a aprovação de duas medidas provisórias no mesmo dia: a isenção do imposto de renda para quem ganha até dois salários mínimos e um crédito de R$ 15 bilhões para o setor habitacional. Durante sua chegada à Câmara dos Deputados, Motta enfrentou a ocupação da oposição no plenário.

Ele afirmou que buscou uma solução menos traumática para restabelecer a normalidade da casa legislativa, mantendo diálogo com os líderes e respeitando o regimento interno. Mota destacou que a prioridade era retomar os trabalhos e cumprir o papel institucional da Câmara. Ele também comentou sobre a visita do líder Sóstenes Cavalcante ao gabinete de Arthur Lira, afirmando que é normal a colaboração entre deputados em momentos de impasse. Em relação a uma possível negociação do projeto de lei da anistia para que a oposição desocupasse o plenário, Mota foi enfático ao negar qualquer acordo com a oposição ou o governo federal.

Ele afirmou que a presidência da Câmara é inegociável, reforçando sua postura de independência. O líder Sóstenes Cavalcante pediu desculpas a Motta por mencionar acordos sobre projetos, especialmente o da anistia. Com a situação no plenário resolvida, a expectativa agora se volta para os debates das pautas na próxima semana.

Com informações de Aline Becketty

*Reportagem produzida com auxílio de IA