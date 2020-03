Mourão cobra do Congresso aprovação da MP da regularização fundiária

Estadão Conteúdo O vice Hamilton Mourão reconhece que a eliminação de gargalos vai garantir ainda mais credibilidade ao setor no Brasil



O vice-presidente da República cobra do Congresso a aprovação da medida provisória da regularização fundiária no país. A MP, citada por Hamilton Mourão, estabelece aumento de terras a serem legalizadas. Os contrários ao texto alegam que a mudança vai beneficiar grandes proprietários.

Falando a empresários do agronegócio, nesta quarta-feira (4), o vice-presidente saiu em defesa da Medida Provisória. “A regularização fundiária é uma tarefa urgente e necessária para que o Estado possa ter meios legais de responsabilizar os proprietários pela preservação de suas áreas, coibindo excessos e crimes ambientais. Cabe também ao congresso votar com urgência a MP que trata do assunto.”

O vice-presidente da República admite que a redução do Custo Brasil é fundamental para elevar a produtividade do agronegócio. Hamilton Mourão critica a guerra comercial que interfere e prejudica o mercado.

“O discurso ambiental transformou-se em mais um ingrediente na guerra comercial pelo mercado global. Além de recorrer a inúmeras barreiras tarifárias e sanitárias para fazer frente ao comércio que o Brasil se destaca, países e entidades utilizam meias verdades para tentar macular o agro brasileiro.”

O vice Hamilton Mourão reconhece que a eliminação de gargalos vai garantir ainda mais credibilidade ao setor no Brasil.

O presidente da Confederação Nacional da Agricultura, João Martins da Silva Júnior, atacou o comércio ilegal. “Quando falamos em compercio ilegal estamos nos referindo a um gigantesco universo de atividades que estão incluídas a pirataria, adulteração, contrabando, tráfico de produtos ilegais e também a evasão fiscal.”

O presidente da CNA, João Martins da Silva Júnior, lembra que os produtores rurais são os que mais sofrem com os negócios irregulares. A atuação do exército nas fronteiras é considerada fundamental para coibir as atividades ilícitas.

*Com informações da repórter Camila Yunes