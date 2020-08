Mourão diz que não teme retaliação dos EUA se Brasil escolher empresa chinesa na disputa pelo 5G

Vice-presidente lembrou que mais de um terço das empresas de comunicação que operam o 4G no país têm equipamentos da Huawei

EFE A instalação da rede de telefonia virou um fator importante na guerra comercial entre China e Estados Unidos



O vice-presidente, Hamilton Mourão, disse que o país não teme retaliação dos Estados Unidos se escolher uma empresa chinesa na disputa pela conexão 5G no Brasil. O governo norte-americano acusa a Huawei de servir como espiã da China e já baniu a companhia de operar no território. Na semana passada, o embaixador dos Estados Unidos em Brasília, Todd Chapman, disse que poderia haver consequências se o Brasil permitisse as operações da empresa.

O general Hamilton Mourão destacou que não pode impedir a presença de nenhuma concorrente no leilão do 5G. Mourão lembrou que mais de um terço das empresas de comunicação que operam o 4G no país têm equipamentos da Huawei e seriam prejudicadas por um eventual banimento da empresa. O leilão do 5G deveria ocorrer neste ano, mas foi adiado devido à pandemia.

A instalação da rede de telefonia virou um fator importante na guerra comercial entre China e Estados Unidos, grandes parceiros comerciais do Brasil. O vice-presidente, Hamilton Mourão, reafirmou os laços com o país norte-americano, que deve ter eleições presidenciais em novembro. Empresas como a Ericsson e Nokia, apoiadas pelo governo Trump, devem participar contra a Huawei na disputa pela operação do 5G no Brasil.

*Com informações da repórter Nanny Cox