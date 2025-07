MP denuncia ex-presidente do Solidariedade e família por lavagem de dinheiro

Segundo a denúncia, o grupo de 18 pessoas atuava em uma organização criminosa dividida em três núcleos que juntos desviaram R$ 36 milhões do fundo partidário

Na última terça-feira (15), o Ministério Público Eleitoral do Distrito Federal (MPE-DF) denunciou Eurípedes Júnior, ex-presidente dos partidos Solidariedade e Pros, e outras 18 pessoas pelo crime de lavagem de dinheiro. A acusação é baseada no suposto desvio de R$ 36 milhões do fundo partidário. Entre os denunciados estão a esposa, as duas filhas e a mãe de Eurípedes Júnior. Segundo a denúncia, o grupo atuava em uma organização criminosa dividida em três núcleos: familiar, operacional e empresarial. O núcleo familiar seria o principal beneficiário dos desvios, enquanto o operacional, formado por pessoas de confiança, executava as fraudes. Já o núcleo empresarial utilizava empresas de fachada e “laranjas” para movimentar e lavar o dinheiro.

A investigação aponta para um esquema sistemático de desvio de verbas públicas por meio de candidaturas fictícias, prestações de contas fraudulentas e contratação de empresas sem capacidade operacional. As provas incluem notas fiscais, pagamentos de planos de saúde e movimentações bancárias incompatíveis com as rendas declaradas.

Esta é a segunda denúncia contra Eurípedes Júnior. Em junho deste ano, ele já havia sido denunciado por organização criminosa, apropriação indébita, furto qualificado, falsidade ideológica eleitoral e peculato.

*Com informações de Marília Ribeiro

