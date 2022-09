MP em discussão no Senado pode encarecer conta de luz por três décadas

Medida provisória foi aprovada na Câmara e trata de subsídios para geração de energia eólica e solar; presidente da Abradee critica medida e pede que senadores não aprovem o texto

JOSÉ CARLOS DAVES/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Conta de luz poderá sofrer grande aumento caso MP seja aprovada



Ainda falta a discussão no Senado Federal, mas a aprovação de uma Medida Provisória (MP) na Câmara dos Deputados pode encarecer a conta de luz em no mínimo R$ 4 bilhões. Estimativas mais pessimistas apontam para o impacto na conta de luz de R$ 9 bilhões ao ano por três décadas. A medida aprovada na Câmara trata de subsídios e incentivos a algumas formas de energia, especialmente de geração solar e de geração eólica. Segundo a Medida Provisória, esses dois setores ainda precisariam de incentivos e estímulos para tornar a geração de energia no país mais limpa. Entretanto, solar e eólica são consideradas energias já estabelecidas. Especialistas dizem que não há mais necessidade de benefícios para eólica e solar, que hoje representam 15% da geração total do país. Preocupado com o que pode acontecer no Senado, o presidente da Abradee, Marcos Madureira, fez um alerta e a associação que representa os distribuidores de energia elétrica já encaminhou um ofício para o presidente do Senado e aos senadores para que a MP não seja aprovada. “Elas trarão um ônus para os consumidores na ordem de R$ 9 bilhões ao ano. Esse é um valor expressivo e que, portanto, não deve ser aprovado no Senado. Essa é a nossa posição e foi o que caminhamos aos senadores. No momento em que se trabalha para a redução da conta de energia elétrica, não faz sentido se criar incentivos para segmentos que já não necessitam”, disse Madureira. A MP pode começar a discutir o tema ainda em setembro.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga