MP investiga empréstimo dado a Flávio Bolsonaro para compra de mansão

Do valor total, R$ 3,1 milhões foram financiados pelo Banco de Brasília em 360 parcelas de R$ 18 mil + juros

Imagem: Reprodução/Vídeo de divulgação RVA Incorporadora Imóvel está localizado no Setor de Mansões Dom Bosco, no Lago Sul, região nobre da cidade



O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios vai investigar a concessão de um empréstimo do Banco de Brasília ao senador Flávio Bolsonaro (Republicanos) para financiar a compra de um imóvel na capital federal. Localizado no Setor de Mansões Dom Bosco, no Lago Sul, região nobre da cidade, o imóvel custou R$ 5,97 milhões, com área total de 2,4 mil metros². Do valor total, R$ 3,1 milhões foram financiados pelo banco. O financiamento vai ser pago em 360 parcelas de pouco mais de R$ 18 mil e uma taxa de juros efetiva de 4,85% ao ano. A taxa de juros reduzida é de 3,71% anuais.

O objetivo do Ministério Público é averiguar se o empréstimo foi concedido em condições normais do BRB para qualquer cidadão. A apuração, ainda em fase preliminar, começou no dia 18 de março, após uma representação do deputado Ivan Valente (Psol) recebida pela Ouvidoria do órgão. Em nota, o Banco de Brasília, que pertence ao governo do Distrito Federal, afirma que as taxas de juros de seus produtos “estão disponíveis a todos os seus clientes, conforme análise de risco de crédito”. Em nota divulgada em março, o senador Flávio Bolsonaro negou irregularidades no negócio e disse que usou recursos da venda de um imóvel no Rio de Janeiro para comprar a casa.

*Com informações do repórter Levy Guimarães