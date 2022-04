MP junto ao TCU pede investigação sobre indicação de Adriano Pires à presidência da Petrobras

Intenção é apurar se há conflito de interesses; economista é consultor e já trabalhou para várias empresas do ramo de petróleo

FÁBIO MOTTA/AGÊNCIA ESTADO/AE Adriano Pires foi indicado ao comando da Petrobras



O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) solicitou nesta sexta-feira, 31, a abertura de uma investigação sobre a indicação de Adriano Pires ao comando da Petrobras. A intenção é apurar se há conflito de interesses. O economista é consultor e já trabalhou para várias empresas do ramo de petróleo. Ele foi indicado pelo governo federal nesta semana e, caso seja aprovado, assume a presidência da estatal no lugar de Joaquim Silva e Luna. A indicação será analisada pelo conselho de administração da Petrobras no dia 13 de abril. Pires chegou a ser indicado para o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) no fim de 2018, no fim do governo do então presidente Michel Temer (MDB). Na época, o TCU também abriu investigação para apurar conflito de interesses. O economista decidiu abrir mão do cargo.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga