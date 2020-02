MP para reduzir filas no INSS deve sair ainda durante o Carnaval

Hélvio Romero/Estadão Conteúdo MP para reduzir filas no INSS deve ser publicada no carnaval



A aguardada MP para contratação de funcionários temporários para reduzir as filas de pedido de aposentadoria no INSS deve ser publicada durante o Carnaval em edição extraordinária do Diário Oficial.

A medida prevê o lançamento de edital de contratação para cerca de 7 mil aposentados do INSS, militares da reserva e funcionários públicos federais aposentados. O objetivo é acelerar a análise de pedidos de aposentadoria, que aumentaram ao longo dos últimos meses, ampliando a fila de espera no INSS.

A novidade, segundo as fontes, é justamente a inclusão dos funcionários públicos da esfera federal. A MP será extensiva a outros órgãos da administração pública, e muda a forma de contratação de temporários no país em situações emergenciais.

Os cálculos do impacto dessa contratação ainda estão sendo feitos pelo Governo. A estimativa é que os curtos devem ser compensados, uma vez que quando mais demorado é o processo de liberação da aposentadoria dos cidadãos, mais juros devem ser pagos pela União, valor que impacta nos cofres da previdência.

* Com informações de Rodrigo Viga.