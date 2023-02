MPF não vê crime de racismo em fala de Jair Bolsonaro a apoiador negro

Em maio de 2022, ex-presidente perguntou quantos arrobas o presidente da Câmara de Holambra pesava; oposição denunciou o caso à Justiça

Foto: MARCELO FONSECA/ESTADÃO CONTEÚDO Ex-presidente da República Jair Bolsonaro



O Ministério Público Federal não vê o crime de racismo em fala do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a apoiador negro em maio de 2022. Na ocasião, em conversa com eleitores perto do Palácio da Alvorada, ele perguntou a Mauro Sergio de Oliveira, o Serjão (PTB), presidente da Câmara de Vereadores de Holambra, em São Paulo, que é negro, quantos arrobas ele pesada. O vereador chegou a dizer não ter se sentido ofendido e até a publicar uma foto com Bolsonaro. Ainda assim, para a oposição, o caso caracterizava racismo. A denúncia contra ele foi feita no ano passado por parlamentares do Partido dos Trabalhadores Gleisi Hoffmann e Paulo Pimenta. A Justiça decidiu arquivar o processo seguindo parecer da Procuradoria-geral da República. Para o MFP, há ausência de densidade para denúncia Bolsonaro pelo crime de racismo. Em 2018, Bolsonaro já havia sido denunciado por crime de racismo pela PGR após ter dito uma frase semelhante. Em setembro de 2018, a denúncia da época também foi rejeitada por 3 votos a 2 pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal.

Jair Bolsonaro recentemente anunciou que seu advogado particular, Marcelo Bessa, ligado ao PL, vai assumir os processos que correm contra ele neste momento, Apesar disso, ele tem prerrogativa para poder continuar com defesa da PGR. Ao todo, são pelo menos 28 processos contra o ex-presidente, que vão desde multas sanitárias, por participa de eventos públicos sem usar máscara durante a pandemia da Covid-19 até a suposta incitação de vandalismo no dia 8 de janeiro em Brasília.

*Com informações da repórter Berenice Leite