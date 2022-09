MPF vai acompanhar medidas de segurança pública para garantir votação tranquila

Órgão e corregedoria eleitoral tentam prevenir eventuais problemas nas eleições do próximo domingo, 2

Kevin David/A7 Press/Estadão Conteúdo - 25/09/2022 Urna eletrônica na cabine de votação de 2022



O Ministério Público Federal do Rio de Janeiro abriu um procedimento para acompanhar de perto as providências que vêm sendo adotadas pelas forças de segurança do Estado para prevenir e evitar eventuais problemas nas eleições do próximo domingo, 2. O objetivo do MPF-RJ é garantir que o cidadão possa votar tranquilamente no pleito. O procedimento foi instaurado a pedido da Procuradoria Regional Eleitoral. Organizações pelo Pacto da Democracia, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Human Rights Watch e a Rede Liberdade e Transparência Internacional Brasil, vêm manifestando numa representação encaminhada à procuradoria eleitoral a necessidade de se dar transparência e publicidade a planos operacionais e de contingência, visando as eleições no Rio e no Brasil. Nesta quinta-feira, 29, representantes da procuradoria regional eleitoral e do MPF vão se reunir com as forças de segurança do Estado. No encontro estarão presentes representante da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil e até Guarda Municipal do Rio do Janeiro.