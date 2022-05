Mulher é atingida por bala perdida durante confronto entre traficantes e PM na Rocinha

Segundo testemunhas, vítima estaria saindo de casa para trabalhar quando foi alvejada; no momento, ela está internada no Hospital Miguel Couto

Jovem Pan News Moradora de 42 anos foi alvejada durante troca de tiros entre criminosos e policiais



Uma mulher foi atingida por uma bala perdida na favela da Rocinha, em São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro nesta segunda-feira, 24. Edcreusa Araújo, 42, estaria saindo de casa para trabalhar quando foi alvejada pela bala perdida. Segundo testemunhas, naquele momento, traficantes estariam saindo de um baile funk. Os criminosos cruzaram com uma viatura da PM dentro da favela e começaram a atirar. Um dos disparos atingiu Edcreusa. Ela foi levada para o Hospital Miguel Couto, na Gávea, e segue internada em Estado grave. A PM garante que não revidou a ação dos criminosos. Neste ano, segundo a plataforma ‘Fogo Cruzado’, pelo menos 44 pessoas foram atingidas por balas perdidas no Grande Rio. Dessas 44 pessoas, ao menos sete delas morreram.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga