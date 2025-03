Um dos criminosos foi morto pela Polícia Militar, que foi acionada por uma testemunha, o outro conseguiu fugir

Mulher é sequestrada em estacionamento de pet shop na Zona Sul de São Paulo nesta segunda-feira (10). As câmeras de segurança do estabelecimento capturaram o momento em que dois homens abordaram a vítima. Um dos sequestradores estava mascarado, enquanto o outro usava um boné e máscara de proteção.

A vítima foi forçada a entrar no carro dos criminosos, enquanto os gritos desesperados ecoavam, fazendo com que as pessoas próximas recuassem. O incidente ocorreu pouco depois do meio-dia, mas, felizmente, algumas testemunhas conseguiram anotar a placa do veículo e acionaram a polícia militar imediatamente.

A resposta rápida da polícia levou à localização do carro na comunidade Jardim Ângela. Durante a abordagem, um dos suspeitos, de 28 anos, fez menção de sacar uma arma, resultando em uma troca de tiros com os policiais. O suspeito foi socorrido ao Hospital do Boim Mirim, mas não resistiu aos ferimentos. Posteriormente, descobriu-se que a arma era, na verdade, um simulacro. O segundo criminoso, no entanto, conseguiu escapar por uma viela.

A vítima, embora abalada, foi libertada sem ferimentos graves, mas relatou ter sido forçada a realizar transferências bancárias enquanto estava sob o poder dos sequestradores. O caso foi registrado no 47º distrito policial, no Capão Redondo, como roubo, morte decorrente de intervenção policial e legítima defesa. As autoridades ainda estão em busca do segundo suspeito, e não está claro se a vítima foi escolhida aleatoriamente ou se era um alvo específico dos criminosos.