Em meio a reformas, Museu do Ipiranga tem programação com tour virtual para comemorar 7 de setembro

Além dos games virtuais, a campanha digital conta com lançamento de um videoclipe com participação especial de Chico Buarque

MARIVALDO OLIVEIRA/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Museu do Ipiranga



Em celebração ao dia da Independência do Brasil, comemorado nesta segunda-feira, 7 de setembro, o Museu do Ipiranga, em São Paulo, está com uma campanha digital. Série de podcasts, videoclipe, games e até mesmo visita virtual 3D fazem parte da programação, explica Rosalia Ono, diretora do Museu Paulista, responsável pela gestão do Museu do Ipiranga. “Temos para esse ano uma exposição virtual com várias atividades, como o videoclipe da canção ‘Paratodos’ de Chico Buarque com a Orquestra Sinfônica da USP (Osusp) e o Coral da USP (Coralusp), em parceria com o SESC Ipiranga. No site ‘Ecos do Ipiranga’ temos sete podcasts com histórias contadas pelos pesquisadores que trabalham no museu e pílulas de pessoas que tiraram fotos tendo o museu como fundo para aproximar a população do lugar. Além disso, temos filtro do Instagram para que as pessoas se insiram em várias obras e acervos do próprio museu, também é possível fazer uma visita virtual na fachada principal, com explicação dos ornamentos e também uma visita virtual em 3D, além de games. Vários temas foram escolhidos para uma participação da população neste dia comemorativo”, explica a diretora.

Atualmente, o Museu do Ipiranga passa por reforma, iniciada há exatamente um ano. Segundo Rosalia Ono, a expectativa é que a reinauguração do espaço cultural aconteça em 7 de setembro de 2022. “Estamos em meio a um período de obras com a experiência de previsão da abertura em 2022. As obras estão indo bem, os projetos para a retomada das exposições também. Então estamos planejando para que tenhamos uma grande festa em 2022”, conta. De acordo com a diretora, são duas grandes obras realizadas no local, sendo uma de reparo do edifício e outra de ampliação para garantir “mais espaço e acessibilidade plena”. “São duas grandes obras, sendo que a de restauro a gente não enxerga muito. Temos, atualmente, cerca de 25% das obras sendo realizadas, mas muita coisa está sendo realizada e a gente não enxerga, dentro do edifício são vários restauros. Está ficando bonito”, afirma.

A diretora garante que não há qualquer temor para a possibilidade de faltar recursos para a reforma do local. “Estamos bem seguros. Temos grande apoio financeiro de vários patrocinadores, um apoio financeiro bem consolidado. Além disso, ao longo do tempo temos um trabalho de monitoramento do que acontece no edifício histórico para evitar problemas técnicos. Temos garantia que está acontecendo tudo muito bem”, conclui. No mesmo sentido, o governador do Estado de São Paulo, João Doria, afirmou à Jovem Pan que “R$ 160 milhões foram arrecadados de 44 empresas” e garantiu que não faltará recursos para a reforma. Ele ressaltou que, quando assumiu o cargo, o museu “estava parado há sete anos”, mas o local estará “renovado” quando for entregue em 2022. Para ter acesso à programação digital acesse http://www.ecosdoipiranga.com.br/. O videoclipe de ‘Paratodos’ será lançado nesta segunda-feira, 7, às 14 horas, no site e no canal no Youtube do Jornal da USP, na plataforma Ecos do Ipiranga, do Museu Paulista, e nas mídias sociais do Sesc.