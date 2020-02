Na volta da Alesp, batalha será em torno da reforma da Previdência

Reprodução/ALESP Considerada prioritária pela gestão João Doria, a proposta teve a tramitação suspensa pela justiça em dezembro, após um pedido da oposição



Deputados estaduais retomam os trabalhos na Assembleia Legislativa de São Paulo nesta segunda-feira (3) após o recesso parlamentar. Entre os principais temas que estarão em pauta na Casa neste ano está a reforma da Previdência.

Considerada prioritária pela gestão João Doria, a proposta teve a tramitação suspensa pela justiça em dezembro, após um pedido da oposição.

De acordo com o líder do PSDB na Alesp, deputado Carlão Pignatari, a expectativa é que a proposta seja votada ainda antes do Carnaval, seguida da reforma administrativa. “Nós vamos fazer com que se vote agora, antes do Carnaval. A segunda pauta é a reforma administrativa que o governo quer mandar logo após a Previdência.”

Para o deputado estadual Alex de Madureira, do PSD, São Paulo precisa acompanhar o ritmo do governo federal e aprovar as mudanças nas aposentadorias. “São Paulo não pode ficar fora disso, é um consenso. A reforma é necessária.”

Cidade de SP

Na cidade de São Paulo, vereadores também retomam os debates na Câmara Municipal nesta semana.

O vereador Fernando Holiday, do DEM, prevê retomar a discussão sobre a atuação de aplicativos de transporte, um dos temas mais polêmicos na casa, em março. “O presidente da Câmara prometeu colocar em votação o projeto que restringe a atuação de apps de transporte na cidade de São Paulo.”

Já Camilo Cristófaro, líder do PSB na Câmara, lembrou que 2020 será “duplamente trabalhoso”, por causa das eleições municipais.

De acordo com o calendário do Tribunal Superior Eleitoral, o primeiro turno das eleições 2020 acontecerá em 4 de outubro e, o segundo, no dia 25. Os eleitores irão às urnas para escolher prefeitos, vice-prefeitos e vereadores.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini